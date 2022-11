“La distruggerò!”, Antonella contro Oriana al GF Vip

Antonella Fiordelisi ha immediatamente “puntato” Oriana Marzoli come sua “nemica” numero uno. Dopo l’esordio nella Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer continua ad avercela con la new entry.

Nel corso della serata di ieri, Edoardo Donnamaria ha tirato in ballo il nuovo ingresso, scatenando una reazione particolarmente veemente da parte di Antonella Fiordelisi:

Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. – riporta Biccy – Sì la distruggerò e la defenestrerò. Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità.

Ragazzi non me ne frega non faccio questi pensieri. E ripeto che non me ne frega nulla tanto io la distruggo. Non mi importa che poi la faccio uscire in una clip perché dicono che sono forte. A me non mi interessa perché io sono fatta così, sono istintiva.

E sia chiaro che non è che non mi piace perché io giudico dall’apparenza, ha fatto una cosa che non doveva fare. Devo ignorarla? Ok domani la distruggo e poi non la considero più.