Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti finite al televoto e che rischiano di uscire stasera dalla Casa del GF Vip. Ma come ha reagito a tutto ciò Edoardo Donnamaria? A quanto pare, secondo l’influencer salernitana, sarebbe stato il solo a non starle vicino in questo importante e delicato momento.

Antonella Fiordelisi dopo la fine della storia con Donnamaria

Parlando con i suoi compagni di avventura alla vigilia della puntata di oggi del GF Vip, Antonella si è sfogata ed ha ampiamente parlato del suo rapporto con Donnamaria: “Adesso che non sto più con Edoardo io avrò meno problemi”, ha commentato.

Ormai la Casa si è letteralmente divisa in due e anche Edoardo e Antonella farebbero ormai parte di due schieramenti differenti. Ecco perché la Vippona ha commentato: “Io sto male stando con lui se sta con queste persone“.

Davide ha detto la sua all’amica spiegando che al suo posto avrebbe atteso il post puntata per mettere fine alla sua relazione con Donnamaria, ma Antonella si è invece detta sicura della sua scelta: “Questo non è amore”, ha concluso.

Parlando poi del distacco di Edoardo nei suoi confronti, anche oggi ha aggiunto: “Troverò un uomo che mi darà tutto come riesco a dare io. Se io dovessi uscire ho capito che non ho perso niente”.