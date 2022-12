Antonella Fiordelisi, Chiofalo svela perché ha cancellato il tatuaggio 

Francesco Chiofalo ha svelato per quale motivo ha cancellato il tatuaggio dedicato ad Antonella Fiordelisi. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha destato enorme interesse sulle due dinamiche private e, per questo motivo, suscita curiosità pure fuori dalla Casa.

Francesco Chiofalo, quindi, ha deciso di rispondere alle domande dei follower svelando per quale motivo ha deciso di rimuovere il nome della sua ex fidanzata dal suo corpo:

Come perché ho levato il tatuaggio di Antonella? Perché non ci sto più insieme, che me lo tengo a fare? Non è un bel ricordo, l’avete visto l’atteggiamento di Antonella dentro la Casa del Grande Fratello Vip con Edoardo Donnamaria? Ha un atteggiamento veramente di merd*. Con lui si regola perché ci sono le telecamere accese, con me non si regolava proprio. Ho un brutto ricordo e poi ci siamo lasciati da più di due anni… non ha veramente più senso tenermi il suo nome addosso.