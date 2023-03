Antonella Fiordelisi ha bloccato l’ex fidanzato su Whatsapp? Gianluca Benincasa è intervenuto a Casa Pipol svelando cosa è accaduto con l’influencer subito dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Stamattina avevo la sveglia alle 6:30 e alle ore 6:45 mi collego mi ha bloccato, la prima cosa che ha fatto appena mi ha visto online. Io non le avevo neppure mandato un messaggio. Ho pensato che, stando in compagnia di Edoardo, poteva pensare che se la contattavo e lei stava davanti a lui non poteva parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire per mezzo di terzi.