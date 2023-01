Selvaggia Roma, ospite di Casa Pipol, ha parlato dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, potendo la sua attenzione nei confronti di Antonella Fiordelisi e la relazione con Edoardo Donnamaria.

Ho mandato un messaggio a Giulia Salemi, ma non ho ricevuto risposta. Inizialmente dovevamo vederci ma non ci siamo più viste. Tommaso non l’ho più sentito ma mi sarebbe piaciuto sentirli, mi ero affezionata.

Della mia edizione non sento quasi nessuno. Ogni tanto mi fa qualche saluto Maria Teresa Ruta e sento Rosalinda Cannavò, molto carina. Poi non ho più sentito nessuno. Se mi dispiace? Un po’ sì.

E per quanto riguarda l’attuale edizione del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha le idee molto chiare:

Non mi piace nessuno, vi dico la verità. Chi vince questo GF? Tra tanti quello che mi fa proprio ridere è Tavassi. Chi mi sta sulle palle? Un po’ tutti… non si salva uno.

Cosa penso di Antonella Fiordelisi? Era partita bene perché stimolava questa presa di posizione per difendere chi era aggressivo ma invece l’aggressività l’ho vista in lei. E’ una persona tanto insicura, i piedistalli sono morti… dovrebbe scendere ma non doveva nemmeno salire.

La relazione con Donnamaria? Tossica! Non so come saranno state le sue storie passate ma gli uomini così li fai scappare. Poi suo padre… ma che roba è?