Donnamaria ha messo un punto (o quasi) alla sua relazione d’amore con Antonella Fiordelisi, dopo un lungo tira e molla che sta condizionando anche l’umore degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

La reazione di Signorini al litigio tra Donnamaria e Antonella

Alfonso Signorini ha reagito al video di Donnamaria in maniera particolare, cliccando “mi piace” al post condiviso dalla pagina Instagram ufficiale del programma.

I social hanno condiviso questa interazione del conduttore del GF Vip ma, personalmente, credo che Alfonso abbia cliccato “like” senza dare troppa importanza al post.

A voi non capita mai di entrare nei vostri profili personali e cliccare “like” ad amici e parenti senza nemmeno leggere la didascalia?

A me succede in continuazione ed è un gesto di affetto nei confronti delle persone a cui voglio bene e che, per distanza geografica o tempo, non si ha sempre la possibilità di sentire anche solo con una telefonata.

Quindi, sinceramente, m’immagino che la stessa cosa sia accaduta ad Alfonso: voi cosa ne pensate?

