Antonella Elia dalla parte di Sophie, asfalta Soleil e Alex: “Squallidi!”

Dopo essere stata opinionista nella passata edizione del Grande Fratello Vip e prima ancora concorrente, Antonella Elia torna a commentare le vicende interne alla Casa del GF Vip e lo fa direttamente su Instagram, attraverso le sue Instagram Stories. La Elia ieri sera ha deciso di seguire in diretta la puntata del GF Vip e ne ha avute tante da dire soprattutto sul conto di Soleil Sorge ed Alex Belli.

Antonella Elia ha letteralmente asfaltato Soleil Sorge nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex Vippona ha fatto sin da subito il tifo per Sophie Codegoni dopo il tweet del padre contro l’influencer (ed in difesa della figlia), commentando con enfasi:

I commenti della Elia si sono concentrati praticamente solo su Soleil per la quale, si è compreso, non nutrirebbe affatto una grande simpatia. Quando Alfonso Signorini ha fatto il suo nome come la concorrente preferita, Antonella ha esclamato:

A quanto pare è proprio il presunto teatrino che vedrebbe protagonisti anche Alex Belli e la moglie Delia Duran a non andare già alla Elia che ha aggiunto:

L’ex opinionista ha attaccato anche Alex Belli e la moglie: “Io su Alex non vedo nessuna verità. Secondo me sta facendo una performance proprio scadente. La nostra Delia cosa dovrebbe andare a dire ad Alex nella casa? Lui è vero come una moneta falsa. Oh mio Dio. Anche lui mandatelo a casa, vi prego non ne posso più. A lui vanno bene 1, 2, 3, 4, 5 donne. Qui ci stanno prendendo per i fondelli. Ma pensano che siamo una massa di idioti? Ma basta, che schifo che fanno. Siete squallidi in un modo inconcepibili. Squallidoni proprio dai.