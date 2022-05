Antonella Elia, intervistata per FQMagazine, ha parlato del Grande Fratello Vip e della sua esperienza con La Pupa e il Secchione. Spazio anche per Temptation Island, svelando la verità sulla famosa querela che sarebbe partita verso Pietro Delle Piane dalla Fascino di Maria De Filippi.

Antonella Elia parla del GF Vip e di Flavia Vento: “Mi fa un po’ pena”

Antonella Elia esordisce ricordando la sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip, raccontando del dolore provato dopo le parole di Alfonso Signorini in merito un’uscita infelice ai danni di Samantha De Grenet:

È stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene.

E per quanto riguarda la mancata riconferma al GF Vip, dichiara:

Sono stati gentili, mi hanno detto: “Preferiamo cambiare”. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata.

Spazio pure per il suo ruolo da giurata de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d’Urso:

Mi piace far sorridere, stuzzicare, provocare una reazione. Certo, poi mi trovo davanti una Flavia Vento, che mi fa un po’ pena perché ormai è una parodia di sé stessa. Sono stata sgridata perché le ho detto che la odio, ma mi riferivo al personaggio che incarna, non a lei che nemmeno conosco. Barbara la amo, mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi.[…] Barbara mette al centro la sua umanità e la prendono in giro perché dice “col cuore”. Ma lei il cuore ce lo mette davvero.

La verità sulla querela della Fascino di Maria De Filippi

In ultimo, Antonella Elia ha parlato di Temptation Island Vip e la famosa querela della Fascino dopo uno scivolone di Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso:

Maria De Filippi l’ho amata moltissimo, da subito. Quando mi parlava, ero in estasi. Mi ha trasmesso in poche parole il suo valore artistico e imprenditoriale: mi ha ricordato il rigore e la determinazione di Mike Bongiorno. Se lavorassi ancora con lei, sarei in una botte di ferro. […] Ma quello fu solo un grandissimo malinteso: Temptation Island è un programma verissimo ed è impensabile dire il contrario, soprattutto per chi come noi lo ha fatto. Proprio perché è stato un malinteso colossale, la querela non c’è stata. E mi piacerebbe risentire presto Maria… solo che non ho il suo numero.