Antonella Elia litiga con i follower di Vera Gemma (e ci va giù pesante): ecco per quale motivo

Antonella Elia ha commentato (a modo suo) una fotografia di Vera Gemma facendo “imbestialire” il Twitter. La ex opinionista del Grande Fratello Vip ha scritto: “Ma non è un po’ troppo?” allo scatto social dell’amica (per poi litigare con mezzo web).

Antonella Elia commenta Vera Gemma e litiga con gli utenti

L’epica risposta di Vera Gemma non si è comunque fatta attendere: “Un po’ troppo? Mah, non saprei… non mi pongo il problema”.

E se le due hanno dimostrato di avere una certa confidenza (la Elia ha affermato di conoscere da vent’anni la ex naufraga ma le ha anche scritto: “Sembri una porn*star”), il web non ha gradito le esternazioni di Antonella che ha litigato con molti utenti generando un lungo botta e risposta!

ma che problemi ha Antonella Elia con le donne pic.twitter.com/xHgAYgG1yN — lonley🦈 (@nnocapito) June 26, 2021

ma antonella elia non era la stessa del w le donne sempre e comunque? pic.twitter.com/siHFxl1QRs — sara; 〽️ (@hscheerry) June 26, 2021

Antonella Elia è rimasta a qualche secolo fa pic.twitter.com/MBuZreAMEN — Giorgia (@debyconunab) June 26, 2021

antonella elia tolta da i palinsesti televisivi e decide di rimediare regalandoci show su instagram pic.twitter.com/rGkkHDHQvY — ✟riccardo✟ (@riccardochic) June 26, 2021

Voi che ne pensate? Sul web non potendo sentire il tono della voce spesso si può fraintendere. C’è da affermare pure che Antonella Elia con alcuni non ci è di certo andata leggera.

Ecco lo scatto “incriminato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Gli ultimi articoli su Vera Gemma