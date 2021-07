Ospite di Belve, la trasmissione di Rai2 condotta da Francesca Fagnani, Antonella Elia è tornata a parlare di quanto accaduto nel corso della passata edizione del GF Vip, quando ha indossato i panni dell’opinionista. L’attenzione si è focalizzata in particolare sulla lite avuta con Samantha De Grenet, all’epoca concorrente, durante la quale la Elia fece un’uscita non felicissima.

Durante la lite a distanza avvenuta in una puntata in diretta del GF Vip, Antonella Elia colpì Samantha De Grenet sull’aspetto fisico dichiarando: “Sei un po’ ingrassata comunque ultimamente. Dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età”.

Quelle parole ferirono particolarmente la showgirl che in seguito si sfogò con i suoi inquilini svelando di aver dovuto combattere contro un cancro al seno. Ieri sera si è tornati sull’episodio ed alla domanda se fosse più o meno pentita da quelle offese legate – a sua insaputa – ad un problema fisico, la Elia ha commentato senza battere ciglio:

Felicissima! Ma che insultata per l’aspetto fisico. Pentita? No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire ‘Oddio, sono ingrassata’. Io e le mie amiche ‘Ma sei ingrassata, sei dimagrita ecc…’, cioè ci facciamo body shaming dalla mattina alla sera, allora, io e le mie amiche. No. Proprio zero. Ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca e vabbè, sti cavoli!

Nonostante l’invito della padrona di casa a dedicare del tempo alla riflessione su quanto accaduto, la Elia non ha indietreggiato di un solo passo aggiungendo:

Infine ha svelato un retroscena inedito legato alla battuta “regina del gorgonzola” riferita sempre a Samantha De Grenet per via di uno spot che la vide protagonista:

Ora io qui lo dico… la cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Non è frutto del mio sacco. Ma che accusa è? Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia ma ero talmente incavolata e non ho fatto ridere nessuno. Però quella cosa mi è stata suggerita. Non dirò mai da chi, ma mi è stato proprio detto: ‘Digliela’ e io ho risposto ‘va bene, glielo dico’. Io lei non l’avevo mai vista…