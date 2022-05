Antonella Elia, ospite di Pomeriggio 5, ha preso le difese di Lulù Selassiè dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. La ex giudice de La Pupa e il Secchione Show, ha parlato delle ultime dinamiche degli ex gieffini, dopo interviste e comunicati stampa.

Lulù è stata sincera fin dall’inizio e Manuel no! Perchè sennò chiudi una storia ma con una certa classe, stile. Comunque proteggi la donna con cui sei stato, anche se solo sette mesi!

Sono dispiaciuta che Manuel l’abbia bloccata su WhatsApp. Non credo che Lulù sia una persecutrice. Quindi il tuo compagno, il tuo ex, il tuo innamorato che ti blocca su WhatsApp cosa rappresenta?

Anche Soleil, sempre ospite di Carmelita, aveva accennato alla rottura tra Manuel e Lulù:

A me dispiace tanto sentire certe dichiarazioni di Manuel e Lulù. Forse l’unico errore che hanno fatto è stato osannare questo amore senza viversi poi fuori…

Nel frattempo Franco Bortuzzo è intervenuto tra le pagine di Nuovo, affermando di non essere un grosso estimatore del gossip nostrano:

Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo.