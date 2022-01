Antonella Elia, intervistata da SuperGuida TV, ha svelato cosa ne pensa delle opinioniste del Grande Fratello Vip dopo aver ricoperto lo stesso ruolo lo scorso anno insieme a Pupo.

Antonella Elia parla delle opinioniste del GF Vip

Se mi piacciono le opinioniste? Come faccio a rispondere? Dovrei dire con eleganza no comment. I concorrenti stanno facendo il loro e il pettegolezzo è ovunque. Ognuno ha le proprie simpatie o le proprie antipatie. L’importante è che del Grande Fratello se ne parli. Sulle opinioniste è meglio che non mi esprima. Adriana Volpe riesce a mantenere un equilibrio che non le fa patire dei danni e quindi riesce a uscirne con diplomazia. Per quanto riguarda Sonia, devo dire che non ne dice una giusta. Non concordo su nulla di quello che dice Sonia. Credo che lei dica certe cose senza essere convinta. Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei. Adriana invece ha detto delle cose che condivido su Alex Belli. Mi dispiace solo che abbia detto una cosa appropriata salvo poi scusarsi. Nessuno è focalizzato davvero su quello che sta facendo come opinionista.

“Soleil, Alex e Delia? Antipatici! Mi piace Lulù…”

Antonella Elia ha svelato anche chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip che proprio non sopporta:

Non ho seguito tutte le puntate e quindi non mi sento di giudicare. È palese poi la mia antipatia verso Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Secondo me è tutta una colossale farsa. Non c’è nulla di vero ed è indecente. Mi sembra un gioco a chi si mette più in mostra in modo a mio avviso negativo.

La ex opinionista ha criticato anche Katia Ricciarelli prendendo le difese di Lulù Selassiè: