Antonella Fiordelisi, interpellata dai fan sulla rottura con Edoardo Donnamaria, ha fatto una confidenza agli estimatori parlando di una ipotetica vacanza che la coppia nata al GF Vip avrebbe dovuto fare.

Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta… Cosa devo fare più? Come ve lo devo far capire? Per favore.

Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo.