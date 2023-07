Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati ormai da qualche giorno. Tuttavia, sia gli estimatori dei Donnalisi che i genitori degli ex gieffini, hanno dimostrato il loro fortissimo sostegno alla coppia.

I genitori di Antonella così come quelli di Edoardo, continuano a mettere “like” ai post che sostengono la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Attualmente la Fiordelisi e Donnamaria sono distanti ma, secondo i fan, presto potrebbero esserci alcuni passi in avanti che potrebbero cambiare le cose: voi siete d’accordo con questo ragionamento?

