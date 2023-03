Dopo aver duramente attaccato Oriana Marzoli (convinta di essere stata la causa della squalifica di Daniele Dal Moro), Wilma Goich intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha parlato con forza pure di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Sull’uscita di Antonella, che a me ha fatto piacere perché non la reggevo proprio, dietro ci sono state delle cose… Tutto è stato gestito dai genitori, tutto, anche gli aerei.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato i genitori di Antonella Fiordelisi:

Lei è una molto infantile, immatura. E’ stata molto viziata dai suoi genitori e come tutti i bambini viziati vuole tutto. Lui è molto più quadrato. Già vive da solo, lavora, è indipendente, ha un altro tipo di testa. Ha anche amici diversi. Lei ha le amiche ‘sceme’, quelle come lei. Altrimenti non potrebbe andare d’accordo con altre persone. Lei deve decidere. Poi quando è uscita si è arrabbiata con i genitori…

E per quanto riguarda la lettera aperta della mamma di Antonella, secondo Wilma le intenzioni sarebbero state differenti:

Che poi, la mamma ha incitato i fan dicendo di farla uscire perché lei era già meno votata di altri. Sapendo che non avrebbe vinto, ha detto “meglio farla uscire prima”. Non per tutelarla, l’ha tutelata sui voti, questo si. Già era inferiore come votazioni ad altri. La madre, avendo scoperto questo, prima ha provato a scrivere a Berlusconi…