Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno regalando al pubblico il peggio di sé. Tra litigate, frasi sconvenienti e mancanza di solidarietà, la coppietta del Grande Fratello Vip è apprezzata solamente dal suo fandom.

Antonella e Donnamaria offensivi con Oriana: misoginia al GF Vip

Durante il gioco dell’imita Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono resi protagonisti di un siparietto agghiacciante tra “misoginia” e mancanza di tatto.

La ex di Lenticchio ha imitato Oriana Marzoli e l’assistente di Forum con la passione per la trap, l’ha invitata a “non fare la troi*” (infastidito dall’abbigliamento indossato dalla sua fidanzata per l’imitazione).

Senza considerare l’imbarazzante siparietto della Fiordelisi che, nel tentativo di imitare la collega di reality, si è avvicinata ad Antonino (non meno colpevole visto come è scoppiato a ridere) affermando:

Dormiamo insieme? Hai visto come prendo bene le palle?

A quanto pare Edoardo è stato rimproverato in confessionale, così come ha confidato a Luca Onestini:

Ho fatto delle affermazioni pesanti, che sicuramente tireranno fuori. Non vedo l’ora di giustificarle.

Al primo Televoto disponibile prevedo una drastica separazione della coppietta, perché il web non perdona e, francamente, non oso pensare a cosa potrebbero regalarci di più brutto e disastroso oltre quello che ci hanno già fatto vedere in questi mesi.