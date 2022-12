Antonella Fiordelisi piange al GF Vip: Donnamaria l’ha chiamata “capra”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano a litigare e mantenere alta l’attenzione sulle dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip. E così, proprio in queste ore, una nuova crisi di pianto ha investito l’ex di Lenticchio.

A quanto pare Edoardo Donnamaria avrebbe dato (ironicamente) della “capra” alla sua fidanzata perché non conosceva una canzone. Lei, evidentemente toccata dalle ultime dinamiche della Casa, si è risentita dopo alcuni giorni dall’accaduto scoppiando a piangere.

Nonostante l’assistente di Forum abbia provato a farla ragionare, l’ex tentatrice non ne ha voluto sapere e si è sfogata pure con il resto degli inquilini.

Secondo voi, a furia di litigare in questo modo, questi due ragazzi quanto dureranno fuori dalla Casa del GF Vip?

Prima ad Antonella non era un problema vedere il suo boy strusciarsi su Alberto , adesso per un ” capra” và giù di testa …per me è cambiata lei, stà cercando il capro espiatorio per mollarlo. #GFvip

— me (@Linkem25) December 7, 2022