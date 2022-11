Nei giorni scorsi Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip. Dopo aver a lungo parlato di Selvaggia Roma, sua storica ex con la quale prese parte a Temptation Island (e con la quale i rapporti si sono oggi azzerati), Chiofalo ha espresso il suo parere anche su Antonella e sui Donnalisi.

Francesco Chiofalo torna a parlare di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo è intervenuto al talk show Turchesando condotto da Turchese Baracchi con la partecipazione di Angela Achilli. A riprendere fedelmente le sue dichiarazioni sono state le colleghe di IsaeChia.it. Parlando di Gianluca Benincasa, ex di Antonella, Chiofalo ha commentato:

Lui è convinto che Antonella sia ancora innamorata di lui? Ma sulla base di cosa? Perché si sente pure altro. Poveraccio. Diciamo che uno può essere convinto di tante cose, ma le cose si fanno in due. Lui ha voluto per forza di cose reggere il gioco a lei, si vedeva proprio, sperando una volta che esce di tenersela buona così se esce un’altra cosetta si rimedia. Non ha capito che questa una volta che esce non lo guarda manco più in faccia. Loro hanno finta di lasciarsi, questa cosa la so per certo. Antonella ha sempre avuto questa peculiarità nella vita. Ad esempio, quando io ci stavo insieme, lei doveva fare il casting per L’Isola dei Famosi e mi provò a dire questa stessa filastrocca “France perché non facciamo finta di lasciarci, perché lì è più facile se entro da single”. E io “perché non te ne vai puntini puntini”.

Secondo Chiofalo, la Fiordelisi non avrebbe mai ufficializzato la relazione con Gianluca:

Se lo teneva buono così le pagava il conto, se la portava in giro con la macchina, le faceva da portaborse. Se sei innamorata veramente di un uomo non te ne frega niente che lui non è famoso e non ha la spunta blu. Ufficializzi e basta.

Di contro, Francesco è convinto che la Vippona sia ancora innamorata di lui:

Sì. Antonella a me fondamentalmente mi odia, di me non fa mai il nome. L’odio è sintomo di amore, mi odia perché non ci sto più insieme. Il padre ci ha fatto lasciare. Io esteticamente le piaccio troppo. Non è un amore folle ma c’è un sentimento.

Ovviamente non poteva mancare un suo commento sulla storia tra Antonella ed Edoardo Donnamaria:

Perché è una storia d’amore? Innamorato? Scusa ma due persone innamorate possono non andare a letto insieme?