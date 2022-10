Edoardo Donnamaria ha nominato Antonino Spinalbese e George Ciupilan ha fatto il nome di Antonella Fiordelisi. Queste due nomination, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, hanno creato delle dinamiche notturne per niente male.

Antonella a letto con Antonino “chiude” con Donnamaria: “Tu mi piaci…”

Antonella Fiordelisi si è arrabbiata con Edoardo perché non si è sentita difesa da lui quando George Ciupilan ha espresso il motivo per il quale ha fatto il suo nome durante le nomination (secondo lui sta l’influencer sta prendendo in giro Donnamaria).

Al termine della diretta Antonino ha discusso con Edoardo:

Ora passo anche per quella che fa soffrire gli uomini, mi vogliono rovinare il percorso. Io voglio fare il mio percorso da sola, poi se mi affeziono a qualcuno mi affeziono, ma non vado già a pensare alla storiella d’amore, se mi deve intralciare questa cosa. Meglio soli che insicuri. Se devo stare con una persona di cui non sono sicura, io sto sola. Non mi accontento.

Di notte, chiacchierando con gli altri vipponi e sotto le coperte accanto ad Antonino (poi è tornata al fianco di Elenoire), ha affermato che non vuole al suo fianco un uomo che non la difende (sempre in riferimento alla nomination di George).

Prima di questo, la Fiordelisi si è sbottonata con Antonino: “Tu sei il mio prototipo, secondo me ti piaccio”. Spinalbese, visibilmente arrabbiato con Edoardo per la nomination, ha mantenuto il punto.

Giale, infatti, a tal proposito ha espresso un concetto lucidissimo dell’accaduto:

Tu non fai quello che ti senti, tu adesso lo fai solo per fare una ripicca ad Edoardo, per dargli fastidio.

Edoardo, in conclusione, ha commentato:

A lei interessa più il gioco che quello che c’è tra di noi.

Edo: Non è una questione di rispetto è una questione di sensazioni e la reazione che ha avuto stasera me le sta confermando

