Proprio di recente, vi avevamo svelato il presunto motivo per il quale Sonia Bruganelli potesse avercela con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. A distanza di alcuni giorni, sulla questione è intervenuta proprio l’opinionista del reality show.

In queste ore è circolata l’indiscrezione che i miei attacchi a Miriana Trevisan sarebbero dettati dal fatto che in passato aveva sparato a zero su Paolo. Se c’entra qualcosa? Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto.

Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso. Non è la tipologia di donna che ammiro.