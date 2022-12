Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Un altro protagonista del trono classico ha abbandonato il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi senza compiere alcuna scelta. E’ quanto emerso dalle anticipazioni sulla nuova registrazione che è avvenuta oggi, svelate dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover.

In merito alle anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne, anche Federico Dainese dopo Federica Aversano avrebbe deciso di lasciare lo studio e, di conseguenza, il programma senza compiere alcuna scelta. Ma questa non è la sola cosa emersa dalle anticipazioni della registrazione del trono classico:

Federico N. ha fatto un’esterna con Alice (quella al concerto di Alessandra Amoroso). È stata lei a regalare a lui due biglietti per andarci. In studio lei si è lamentata per cose che ha visto in onda da casa (riguardando le puntate).

Carola non voleva entrare in studio dopo il litigio che c’è stato tra lei e Federico alla fine della scorsa puntata.

Alla fine, grazie all’intervento di Maria è entrata. Ma era comunque arrabbiatissima e delusa, dicendo più volte che non vuole tornare.

Federico ha ballato con Carola e Alice si è alzata incavolata.

Lavinia ha fatto un’esterna bellissima con Alessio Corvino e una con Alessio Campoli. Quest’ultimo le ha organizzato una cena in un ristorante francese in cui in passato i suoi genitori (mamma e papà di lei) si sono corteggiati.