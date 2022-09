Nella giornata di oggi, martedì 31 agosto 2022, è stata registrata la seconda puntata della nuova stagione di Uomini e Donne con la presentazione dei nuovi tronisti: Federico D. e Federico N., scopriamo tutte le anticipazioni per merito della pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver.

Riccardo Guarnieri ha deciso di dichiararsi per Federica (la nuova tronista). Ida Platano si risente di nuovo con Alessandro (giovane), sono usciti insieme in esterna e si sono baciati.

La puntata si è aperta con Alessandro (del trono over) che conosce una nuova signora, Pinuccia si arrabbia e segue una lite tra lei e Tina Cipollari.

Gemma Galgani è uscita con l’uomo della scorsa registrazione, si sono baciati ma poi lui in studio ha chiuso.

Federica è uscita con un ragazzo ma non si sono trovati bene, lei alla fine lo ha eliminato. Lo stesso ragazzo viene tenuto da Lavinia. Lavinia è uscita in esterna con un altro corteggiatore (forse si chiama Alessandro) e si sono trovati bene.

Presentazione dei nuovi tronisti, Federico N. e Federico D.

Praticamente viene fuori che nel ballo della registrazione di ieri Riccardo ha manifestato interesse nei confronti di Federica, lei è sembrata non interessata, dicendo che non le è piaciuto come ha trattato Ida.

A quel punto Maria De Filippi ha detto a Riccardo che se vuole corteggiare Federica deve spostarsi nel trono classico insieme ai corteggiatori e rischia di andare a casa qualora lei dovesse eliminarlo.

Lui si è tirato indietro. Per Riccardo è anche scesa una ragazza di 34 anni, all’inizio l’ha tenuta ma poi l’ha mandata via.