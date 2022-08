Nella giornata di oggi, lunedì 30 agosto 2022, è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne con la presentazione delle due troniste: Lavinia e Federica, scopriamo tutte le anticipazioni per merito della pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver.

La puntata è stata incentrata molto sul trono classico, tuttavia la puntata si apre con Tina Cipollari Vs Gemma Galgani. L’opinionista ha fatto delle battute sulla dama in quanto quest’anno non si è rifatta nulla, diciamo che l’ha presa in giro dicendole che il chirurgo era in ferie.

Per Gemma è già sceso un nuovo corteggiatore, Didier (uno di Lugano) e ha mandato via Giovanni, quello che sentiva la scorsa estate.

Presente anche Pinuccia nel parterre over, la quale sin da subito ha detto che quest’anno non vuole litigare, ma nel corso della registrazione ha avuto un piccolo diverbio con Tina.

Presenti nel parterre Giovanna, Daniela, Gloria.

Presenti sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri, i due hanno avuto un forte scontro poichè Riccardo quest’estate ha ricercato Ida.

Pinuccia e Alessandro raccontano di essere andati da Vasco Rossi e Tina ha attaccato la dama.