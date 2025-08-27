Anticipazioni Uomini e Donne 2025, seconda registrazione: liti e flirt

Le anticipazioni della seconda registrazione di Uomini e Donne 2025.

Anticipazioni seconda registrazione del 27 agosto di Uomini e Donne 2025

Oggi è avvenuta la seconda registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne (qui le anticipazioni della prima). A riportare cos’è successo è stato Lorenzo Pugnaloni.

Primi confronti in studio

“In studio ci sono stati 2 confronti, Gloria Nicoletti era già presente ieri e oggi è arrivato Guido Ricci per parlare della fine della loro storia e di ciò che è successo da quando sono usciti a quest’estate. Chiaramente, nulla di fatto: relazione chiusa. Secondo confronto, invece, tra Cinzia e Antonio. Anche loro hanno chiuso. (In sostanza, se non vi ricordate cosa accadde, intervistai sia Gloria che Guido che Cinzia che raccontò di Antonio).

Federico (over) doveva uscire con Rosanna ma ha preso il palo, lei ha preferito conoscere un cavaliere che si chiama Simone. Ida non c’era (dunque era a Roma per altro)”.

Torna la furia di Tina (e non vedevamo l’ora)

“Tina oggi era molto arrabbiata e si è scagliata contro Pasquale, uno dei cavalieri di Gemma che, nella registrazione di ieri, l’aveva chiamata “panzerottina”. Gemma e Pasquale l’avevano addirittura invitata nella loro uscita. Oggi in studio hanno portato i panzerotti per scherzarci su ma Tina non l’ha presa proprio bene”.

Prime conoscenze per i tronisti

Cristiana è uscita con un corteggiatore di nome Federico, esterna conoscitiva. Flavio si è trovato molto bene con una ragazza in particolare, il primo impatto è stato positivo per entrambi.