Eccoci con le nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda il prossimo 19 settembre su Canale 5 e le registrazioni sono cominciate già da alcune settimane.

Anticipazioni Uomini e Donne 12 settembre 2022: Ida contro Riccardo

Per merito di Lorenzo Pugnaloni dell’affidabile pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, scopriamo le anticipazioni del trono classico e over che vedremo in onda nella prossime settimane dalle 14.45 in poi su Canale 5:

Trono over ancora una volta al centro di litigi e discussioni: Ida Platano Vs Riccardo Guarnieri e Armando Vs Alessandro. Roberta e Alessandro raccontano dell’uscita fatta a cena, ma hanno deciso di interrompere la conoscenza. La Di Padua rimarrà comunque nel parterre delle dame del trono over. Ospiti in studio Isabella e Fabio! Nuovo corteggiatore per Gemma Galgani, Tina Cipollari voleva farla visitare dal medico! Habemus finalmente il nome di qualche corteggiatrice: Federico ha fatto un’esterna con una corteggiatrice di nome Carola, l’altro con una ragazza che si chiama Noemi. Proseguono le conoscenze. Esterne anche per le ragazze: Lavinia con Alessio, Federica con uno dei ragazzi.