Anticipazioni Grande Fratello: nuovo ingresso, un rientro e scontri nella 12a puntata

Stasera, martedì 12 novembre, il Grande Fratello torna con la dodicesima puntata, promettendo momenti di grande tensione e colpi di scena inaspettati. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non smette di sorprendere, con l’annuncio di un rientro, un nuovo ingresso e un televoto decisivo.

Il ritorno di Tommaso Franchi, anticipazioni Grande Fratello

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il ritorno di Tommaso Franchi, reduce da alcuni giorni trascorsi in Spagna come ospite del Gran Hermano. Questo rientro potrebbe mettere in difficoltà Mariavittoria Minghetti, tormentata dai sospetti su quanto accaduto durante il soggiorno di Tommaso. “Non so cosa pensare” avrebbe confidato agli altri inquilini, lasciando presagire una serata ricca di tensione.

La puntata vedrà anche l’ingresso di Stefano Tediosi, ex volto di Temptation Island. Stefano è legato a Federica Petagna, che ha intrapreso una frequentazione con lui dopo la fine della relazione con Alfonso D’Apice. L’arrivo di Stefano in Casa segnerà il primo incontro diretto tra i due uomini, un confronto che potrebbe rivelarsi esplosivo.

Il destino di Enzo Paolo Turchi, che ha momentaneamente lasciato la Casa, verrà finalmente chiarito. Durante la puntata scopriremo se il suo abbandono è definitivo o se tornerà in gioco.

La serata si concluderà con il verdetto del televoto. Chi sarà salvato tra Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta? Il pubblico è chiamato a decidere.