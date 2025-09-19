“Anni che ti mostri, ora vuoi intimità per la figlia”, De Lellis risponde

De Lellis non ci sta e risponde alle critiche su sua figlia.

Giulia De Lellis non ci sta e risponde alle critiche

Giulia De Lellis è tornata a parlare pubblicamente della sua gravidanza, affrontando anche alcune polemiche nate sui social nelle ultime settimane. L’influencer ha infatti ricevuto diverse critiche da parte di chi la accusa di voler tutelare la propria privacy solo ora, dopo anni in cui ha condiviso ogni aspetto della sua vita online.

Le discussioni si sono accese in particolare dopo che si era diffusa, senza alcun fondamento, la falsa notizia della nascita della sua bambina, Priscilla. Giulia ha chiarito che si trattava di una fake news, definendo l’episodio come una vera e propria violazione, più che semplice gossip.

Nel frattempo, continua a documentare la sua gravidanza attraverso foto, video e riflessioni pubblicate su Instagram, ma non tutti sembrano apprezzare questa esposizione parziale. Alcuni utenti, infatti, le hanno rimproverato una certa incoerenza, sottolineando come lei stessa abbia costruito la propria carriera mostrando il suo privato.

Il commento clamoroso, lei risponde

Uno dei commenti più critici diceva: “Anni che metti in mostra tutto e adesso vuoi privacy e rispetto?”. Parole che non sono passate inosservate a Giulia, che ha deciso di rispondere in modo diretto, ribadendo il suo punto di vista.

“Sono sempre io a decidere cosa raccontare e cosa no. E chi non capisce questa semplice cosa, forse ha un problema con i confini degli altri”, ha scritto nelle sue storie, difendendo il diritto di ogni persona, anche pubblica, a stabilire dei limiti.

L’ex volto di Uomini e Donne ha così voluto mettere un punto chiaro: essere un personaggio pubblico non significa rinunciare alla possibilità di scegliere cosa condividere, soprattutto in momenti così delicati come la gravidanza.