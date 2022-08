Anne Heche lo scorso 9 agosto è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo essersi schiantata con la sua auto contro una casa a Los Angeles: “Durante il fine settimana un rappresentante ha dichiarato che era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all’incidente”, ha spiegato un portavoce dell’attrice americana alla Cnn.

Anne Heche tra la vita e la morte: incidente gravissimo per l’attrice

Il portavoce aveva anche precisato che l’attrice presentava “una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico. Attualmente è in cura presso il Grossman Burn Center”.

Anne Heche è indagata per guida in stato di ebrezza, mentre non è ancora disponibile il risultato del prelievo del sangue fatto il giorno dell’incidente.

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno riferito che la sua auto è finita fuori strada finendo contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, “causando un danno strutturale ed esplodendo in un forte incendio”.

In seguito l’attrice è stata “portata in un ospedale della zona in condizioni critiche”. Sono stati impiegati 59 vigili del fuoco e ci sono voluti 65 minuti per contenere e spegnere completamente l’incendio.

Anne Heche, ex compagna dell’attrice e presentatrice Ellen DeGeneres, è conosciuta per il suo ruolo nella soap opera “Another World” (“Destini” in Italia), per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991 e per i numerosi ruoli in film degli anni 90, tra cui “Sei giorni, sette notti”, “Donnie Brasco” e “So cosa hai fatto”.

“Improbabile che sopravviva all’incidente”

Dopo alcuni giorni, le condizioni dell’attrice sono disperate mentre continua ad essere ricoverata presso il Grossman Burn Center dell’ospedale di West Hills, a nord di Los Angeles.

Un rappresentante della famiglia, in un comunicato rilanciato dai media internazionali, ha dichiarato che ha subito un “grave danno anossico cerebrale”. Una tale lesione è causata da una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. “Non ci si aspetta che sopravviva”, continua il comunicato. “È stata una sua scelta quella di donare i suoi organi ed è tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”.

Il comunicato prosegue con il ricordo della famiglia: “Anne aveva un cuore enorme che ha toccato tutti coloro che ha incontrato con il suo spirito generoso. Più che il suo straordinario talento, ha diffuso la gentilezza e la gioia come il lavoro della sua vita. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà”.