Lo scorso 29 giugno si sono celebrate le nozze tra la cantante Annalisa e Francesco Muglia. Un matrimonio che si è celebrato in gran segreto nonostante i rumors fossero in circolazione da tempo. A circa un mese dai fiori d’arancio, c’è però ancora chi vuole fare alla cantante i suoi personali auguri e soprattutto soddisfare qualche piccola curiosità.

Annalisa spiazzata da una domanda curiosa sul matrimonio: cosa è successo

In queste ore ha fatto il giro dei social un video particolare (in apertura), che immortala Annalisa alle prese con un fan. Proprio quest’ultimo, dopo gli auguri per il recente matrimonio, ha posto alla cantante di Mon Amour una domanda particolare ed a tratti curiosa legata sempre alle nozze. La reazione di Annalisa non si è fatta attendere ed ha sorpreso non poco.

A quanto pare, l’ex allieva di Amici sarebbe stata fermata da un gruppo di fan per un saluto, ed uno di loro si sarebbe intrattenuto di più chiedendole un selfie. A quel punto avrebbe fatto i suoi auguri per il recente matrimonio ai quali Annalisa ha ringraziato con la sua consueta gentilezza. Quindi la curiosa domanda che ha spiazzato l’artista:

Auguri per il tuo matrimonio Annalisa. Che bomboniera hai fatto?

L’artista a quel punto ha avuto una reazione di grande imbarazzo diventata virale sui social: dopo aver guardato il suo fan con aria perplessa, sarebbe stata portata via dal suo manager.