Annalisa, il no a Sanremo 2025 per “colpa” di Elettra Lamborghini? La cantante fa chiarezza

Negli ultimi giorni, si sono rincorse voci insistenti riguardanti un presunto rifiuto di Annalisa alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2025. Secondo tali indiscrezioni, la cantante avrebbe declinato l’invito a causa di un cast ritenuto “troppo affollato”. Alcune testate hanno riportato che, dopo aver appreso i nomi dei colleghi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, Annalisa avrebbe affermato: “Io con quelli non ci salgo”.

Annalisa rifiuta Sanremo 2025? La sua risposta

Nonostante le voci sul suo presunto rifiuto alla co-conduzione, Annalisa sarà comunque presente al Festival di Sanremo 2025 in veste di artista. La cantante parteciperà alla serata dedicata alle cover, prevista per venerdì 14 febbraio, durante la quale duetterà con Giorgia sulle note di “Skyfall” di Adele.

Questa esibizione rappresenta un momento molto atteso dal pubblico, data la caratura delle due artiste coinvolte e la scelta di un brano di grande impatto emotivo.

Nel frattempo però, ad alimentare il gossip sul suo presunto rifiuto ci ha pensato anche Ivan Rota, che tra le pagine web di Dagospia ha aggiunto un ulteriore tassello:

“…succosa l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice: Annalisa. Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: “Io con quelli non ci salgo”, scrive Novella 2000. Aggiungiamo una voce che gira dietro le quinte: non avrebbe voluto condividere il palco con Elettra Lamborghini.

Di fronte a queste affermazioni, Annalisa ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la situazione. Attraverso i suoi profili social, la cantante ha smentito con fermezza le voci circolate, dichiarando:

Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci.

Con queste parole, Annalisa non solo nega categoricamente le indiscrezioni, ma esprime anche il suo disappunto per la diffusione di notizie infondate che coinvolgono lei e altri professionisti del settore.