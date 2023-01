Dopo il fortunato esordio con la storia cardine rappresentata da Valentina e Stefano, a C’è posta per te, nella seconda puntata di ieri 14 gennaio, non poteva mancare una nuova storia di tradimenti. I protagonisti questa volta sono Annalisa e Nicola. A chiamare il programma è stato Nicola, ‘reo’ di aver ripetutamente tradito la moglie. Adesso però, pentito, chiede scusa.

Nicola e Annalisa, la storia a C’è posta per te

Nicola ha tradito la moglie Annalisa per ben due volte. Dopo il secondo tradimento ha persino deciso di andare a convivere con la sua nuova compagna, ma poi si accorge dell’errore, torna sui suoi passi e cerca di riconquistare la moglie. Che però ha deciso di chiudere, giustamente, la busta.

“Io ho anche venduto le fedi, in un momento di rabbia e ho sbagliato, ma guarda le ho ricomprate, come simbolo di un nuovo inizio se tu mi perdoni”, ha ammesso Nicola, nel tentativo di ricongiungersi ad Annalisa. Poi per giustificare i suoi tradimenti dà ripetutamente la colpa alla suocera.