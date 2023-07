Annalisa e Francesco Muglia sono pronti per la grande festa Vip post matrimonio che si terrà oggi 1 luglio a Tellaro, in Liguria. Dopo le nozze segrete ad Assisi alla presenza di una ottantina di persone tra amici e famigliari stretti, oggi sarà il tempo della grande festa con la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo.

Annalisa e Francesco Muglia, la festa Vip oggi 1 luglio

La coppia di neo sposi è riuscita a tenere segreta la cerimonia ad Assisi, beffando il gossip. Secondo Il Messaggero avrebbero chiesto agli invitati di non postare nulla sui social e di non raccontare a nessuno dell’evento, ed a quanto pare la missione sarebbe pienamente riuscita.

Oggi, 1 luglio, dunque, anche Annalisa e Francesco dovrebbero cedere e farsi vedere finalmente insieme. A Tellaro, in Liguria, sarà in programma una festa per gli amici vip, che difficilmente – questa volta – resteranno alla larga dai social.

Tra i presenti sono attesi l’amica Alessandra Amoroso, J-Ax, Fedez con la moglie Chiara Ferragni (che nel frattempo, come si può notare proprio dai loro social, sono già arrivati in Liguria e ieri sono stati avvistati a Portofino) e Rudy Zerbi.

Come sappiamo, con Fedez e J-Ax Annalisa ha pubblicato la hit estiva Disco Paradise ed i due rapper potrebbero esibirsi per gli sposi. Ma non si esclude che tra gli ospiti Vip invitati alla grande festa di oggi possa esserci anche Maria De Filippi, mamma artistica di Annalisa.