Anna Tatangelo intervistata nel corso di “Belve”, in onda nella seconda serata di Rai 2, la “tocca pianissimo” e svela di non rimpiangere nulla della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio e di non sentirne la mancanza.

“Gigi D’Alessio? Non mi manca nulla!”, Anna Tatangelo la tocca piano

La coppia si è ufficialmente separata a marzo 2020. Adesso la cantante di Sora è felice anche se ricorda: “Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere la sofferenza nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme”.

“Gli ultimi due anni sono stati difficili per me, tra un trasloco, una separazione, un bambino di mezzo, sono cose che ti fanno crescere: la musica mi ha salvato”, ammette Anna Tatangelo.

Poi si parla anche di Gigi D’Alessio:

Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n’è andata una parte di Anna. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli, se potessi tornare indietro forse qualcosina la direi.

Anna Tatangelo avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di Livio Cori, anche se lei non conferma e nemmeno smentisce:

Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo.