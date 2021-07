Anna Tatangelo sarà una delle protagoniste della domenica di Canale 5 nella prossima stagione televisiva. Da metà settembre, infatti, farà il suo esordio la nuova domenica pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset che sarà divisa in tre parti: una dedicata alle soap opera, una seconda con Scena da un matrimonio con Anna Tatangelo al timone e poi Verissimo con Silvia Toffanin che raddoppia.

Anna Tatangelo a Scena da un matrimonio, zittisce le polemiche

Cambiano le carte in tavola nella domenica pomeriggio di Canale 5, fino alla passata stagione dominata sempre da Barbara d’Urso e dalla sua ormai congedata Domenica Live. Tra novità e revival, dunque, i vertici Mediaset hanno deciso di sperimentare.

Il programma che vedrà Anna Tatangelo alla conduzione fa riferimento esattamente alla versione anni Novanta di Scene da un matrimonio di Davide Mengacci. Alla base, il racconto di matrimoni, dai preparativi alla cerimonia, fino al banchetto.

A Tv, Sorrisi e Canzoni, Anna Tatangelo ha spiegato in cosa consiste:

E’ un progetto che si sta ancora sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Sicuramente racconterà anche me stessa.

Un’occasione per lei per farsi conoscere dal pubblico da casa non solo come artista ma anche come persona:

A volte si è creata una distanza, come se fossi distaccata e fredda. Io, invece, sono l’opposto.

Tra i suoi miti, l’indimenticabile Raffaella Carrà e Mina:

Sapevano ballare, cantare, presentare, erano complete. Mi dovrò impegnare il doppio e ce la metterò tutta. Non do nulla per scontato e non mi piacciono le polemiche […] Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti.