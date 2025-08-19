Anna, accuse di plagio da una cantante di Amici: audio a confronto

Anna riceve accuse di plagio da una cantante di Amici: ecco le canzoni a confronto.

Cantante di Amici accusa Anna di plagio: Désolée sarebbe troppo simile a “Pezzo Latino”

Alessia Ciccariello, conosciuta come Ale e ex concorrente di Amici 21 (edizione vinta da Luigi Strangis), ha lanciato un’accusa pesante: secondo lei il brano “Pezzo Latino” sarebbe estremamente simile all’ultima hit estiva di Anna,“Désolée”. La notizia è emersa attraverso le sue storie Instagram, dove Ale ha condiviso estratti dei due brani in sequenza, nel punto in cui la somiglianza è più evidente.

Lo sfogo e il tag diretto ad Anna

“Mi sto ingrippando mo”, ha scritto Ale in sovrimpressione al frammento di Anna, per poi mostrare il suo pezzo accompagnato dal commento ironico: “Mannacc a miserj”, taggando direttamente Anna. Alcuni fan le avrebbero inviato messaggi privati per segnalare l’assonanza tra i due brani, e Ale ha aggiunto scherzosamente di voler “ribellarsi”.

Anna, che al momento occupa il primo posto nella classifica globale di Spotify con “Désolée”, ha risposto in modo sottile, ma incisivo: “Intanto sono prima in classifica, dai”, e ha aggiunto il ritornello di un altro tormentone, Halo di Samurai Jay: “è tutto sbagliato sta andando tutto al contrario”

Una replica potenzialmente ironica, che non menziona direttamente la contestazione, ma punge con sarcasmo.

L’accusa di plagio è rimbalzata sui media e i portali dedicati a gossip e tv, come Biccy, ne stanno parlando. Molti si chiedono se si tratti di una semplice coincidenza creativa o di una somiglianza troppo evidente per non essere notata.

Gli audio a confronto

