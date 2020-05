Anna Pettinelli è tornata anche ad Amici Speciali rappresentando la radio dopo lavora ormai da anni. Intervistata per Il Fatto Quotidiano, ha parlato dei primi passi come speaker ma anche del suo rapporto con la politica (“Una stronz* di sinistra”) e chi sceglierebbe per una cena tra Maria De Filippi e Barbara d’Urso.

Anna Pettinelli: retroscena su The Voice e cena d’Urso-De Filippi, la scelta

La speaker radiofonica svela che, proprio il suo ruolo ad Amici, rappresenta una delle cose più stimolanti della sua carriera: “Quella con Maria De Filippi è stata l’esperienza più bella degli ultimi venti anni: mi sono divertita da matti nell’insegnare ai ragazzi cos’è la musica, cos’è un vinile”.

In seguito un retroscena su The Voice e la partecipazione della figlia Carolina in gara:

È una storia non pulitissima: si è iscritta senza rivelare di me, lo hanno scoperto in corso d’opera, e hanno provato a mettermi in mezzo. Gli è andata male. Poi mi sono presentata in trasmissione per le semifinali, con la promessa di non venir inquadrata, invece hanno puntato la telecamera su di me e mi sono nascosta sotto la poltrona.

A cena con… il gioco delle scelte