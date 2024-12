Anna Pettinelli al Grande Fratello? L’amica di Stefania Orlando spiazza: cosa dobbiamo aspettarci

Lunedì 16 dicembre, la Casa del Grande Fratello si è arricchita di tre nuovi concorrenti: il rugbista Maxime Mbanda, la celebre attrice Eva Grimaldi e l’iconica Stefania Orlando, già protagonista della quinta edizione del reality in salsa Vip. Il ritorno di Stefania ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, che non ha dimenticato il suo percorso memorabile al GF Vip. Non tutti, però, hanno accolto questa notizia con leggerezza: la sua grande amica, Anna Pettinelli, ha ammesso di sentire già la sua mancanza.

Anna Pettinelli al Grande Fratello? La risposta sorprende i fan

Il 17 dicembre, la Pettinelli è stata ospite di Pomeriggio 5, condotto da Dario Maltese durante le festività natalizie. Durante l’intervista, Maltese ha scherzato, riportando una frase del conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini:

“Visto che è entrata una tua cara amica, dovresti andare a mangiare il cotechino nella Casa del Grande Fratello. Ci vai?”

La risposta di Anna è stata netta quanto inaspettata: “Sì, ma ci starei giusto due ore, dalle 11 all’1 di notte. Due ore perché quella Casa io la rifuggo. Alfonso non mi ha invitato solo una volta. Mi ha invitato anche per altre cose, altre permanenze, ma non se ne parla. Magari quando avrò l’età dell’Alberti.”

La reazione dei fan sui social

Le dichiarazioni della speaker radiofonica hanno immediatamente acceso i social. I fan si sono riversati nei commenti ai post ufficiali di Pomeriggio 5, chiedendole di ripensarci. Molti credono che la Pettinelli sarebbe una concorrente perfetta per il Grande Fratello, grazie al suo carattere schietto e alla sua forte personalità.

Nonostante l’affetto del pubblico, Anna ha ribadito che per ora una sua partecipazione al reality di Canale 5 è da escludere. La professoressa di Amici 24 preferisce dedicarsi al suo ruolo nel talent show e proseguire il percorso che ha intrapreso con passione.

Sebbene la Pettinelli abbia categoricamente rifiutato l’idea, il pubblico continua a sperare che un giorno possa varcare la porta rossa del Grande Fratello. Per ora, Anna sembra più concentrata che mai sulla sua carriera, ma nel mondo dello spettacolo, si sa, mai dire mai!