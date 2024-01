Anna Pettinelli asfalta Varrese al GF: “Verbalmente violento” – VIDEO

Anna Pettinelli, ospite di Pomeriggio 5, ha letteralmente asfaltato Massimiliano Varrese svelando che non consiglierebbe il concorrente del Grande Fratello neanche “al suo peggior nemico”.

Anna Pettinelli asfalta Varrese al GF: “Verbalmente violento”

Che c’è qualcosa tra di loro sicuramente, ma spero per Monia di no, perché lui non mi piace. Io non lo consiglierei alla mia peggior nemica, è un uomo troppo controverso, ha detto delle cose terribili, anche violento verbalmente, pollice verso dai.

Cesara Buonamici, ospite in studio, è intervenuta su Beatrice Luzzi:

Agli inquilini in un primo momento non è stato detto subito cos’era successo, che lei doveva uscire. A loro è stato detto di commentare il meno possibile, questo lo so per certo. E all’inizio non sapevano il motivo per il quale, forse potevano pensare che il padre di nuovo stesse male. Subito prima di questo lutto così grave, c’era molta tensione.

