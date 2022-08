Anna Pettinelli lancia una frecciatina ad Arisa dopo l’addio ad Amici 22?

Anna Pettinelli non si è ancora espressa pubblicamente dopo il suo addio da Amici, il talent show di Maria De Filippi che l’ha vista per tre edizioni protagonista nel ruolo di professoressa di canto. Con il ritorno di Arisa, però, secondo le ultime indiscrezioni la Pettinelli sarebbe uscita di scena lasciando il suo posto alla cantante. Ma come avrebbe preso questo cambio la speaker?

Anna Pettinelli, frecciatina ad Arisa dopo il suo ritorno ad Amici 22?

Secondo Ivan Rota per Dagospia, non proprio benissimo. Lo si comprende da una frase di Anna Pettinelli con la quale sembra rivolgersi proprio ad Arisa e che andrebbe a celare una vera e propria frecciatina: sarà così? Ecco cosa si legge in merito sul portale di Roberto D’Agostino:

Arisa, dopo essersi mostrata nuda sui social, come si sa rientra ad Amici dopo esser stata alla corte di Milly Carlucci. A criticare il suo comportamento è Anna Pettinelli che ha lanciato una chiarissima battuta alla cantante senza farne il nome. “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite” . Ma come mai Maria De Filippi ha deciso di fare a meno della Pettinelli e di Veronica Peparini?

Oltre ad Anna Pettinelli, infatti, anche Veronica Peparini avrebbe lasciato Amici 22 dopo ben nove edizioni. Quest’ultima, seppur indirettamente, sul suo profilo Instagram ha più volte ribadito la necessità di trovare nuovi stimoli (e come non capirla?) legati alla sua professione che continua a vederla protagonista di nuovi ed ambiziosi progetti.