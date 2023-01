Anna Oxa e Grignani a Sanremo 2023, Amadeus: “Non li ho invitati per far esplodere una bomba”

Tra i 28 artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023, troveremo anche Anna Oxa e Gianluca Grignani. Su quest’ultimo, negli ultimi giorni si è a lungo parlato per via dello spoiler fatto su quella che sembrerebbe essere la prima stesura del brano che porterà in gara all’Ariston. Tuttavia per Grignani non sembrerebbe esserci alcun rischio squalifica.

Anna Oxa e Grignani a Sanremo 2023: parla Amadeus

A parlare di Anna Oxa e di Gianluca Grignani, è stato anche il padrone di casa del Festival di Sanremo 2023, Amadeus, il quale tra le pagine del nuovo numero di Chi, il settimanale in uscita domani ha commentato:

S­ono due grandissimi artisti, li ho incon­trati molte volte, hanno due canzoni imp­ortanti. Ho sempre rispetto per gli arti­sti, possono avere una stravaganza o una debolezza, ma hanno un gran desiderio di fare bene e di ess­ere applauditi. Non sono preoccupato e non li ho invitati per far esplodere una bomba. Così come non l’ho fatto con Morg­an, lo avevo invitato perché trovavo bel­lissima quella canzo­ne.

Cosa pensa invece dei tre artisti che, almeno secondo i bookmaker potrebbero essere tra i preferiti alla vittoria finale? Il riferimento è naturalmente a Mengoni, Giorgia e Ultimo:

Ho spiegato a ciasc­uno di loro che Sanr­emo è la luce più fo­rte, da un punto di vista dello spettaco­lo. C’è una gara, ma la verità è che tut­ti hanno la possibil­ità di rappresentare la propria musica davanti a milioni di telespettatori. L’an­no scorso Gianni è arrivato terzo e ha fatto un Festival paz­zesco, così come lo ha fatto Massimo Ran­ieri. A Giorgia ho detto: “Tu sei Giorgia e rimarrai Giorgia, il Festival può so­lo aggiungere qualco­sa”.