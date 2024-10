Anna Lou e Nikita sono fidanzati? La confessione sul maestro di Ballando

Anna Lou Castoldi si sta rivelando la vera sorpresa di questa edizione di Ballando con le stelle. La 22enne, figlia d’arte di Morgan e Asia Argento, non solo ha dimostrato un incredibile talento nella danza, ma sta facendo parlare di sé per il crescente feeling con il suo maestro Nikita Pedrotti: sono fidanzati?

Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti si sono fidanzati?

La chimica tra i due è palpabile, come confermato dalle parole della stessa Anna Lou: “A primo impatto siamo molto diverse… ma di personalità siamo molto simili”. Il maestro Pedrotti ha ricambiato l’intensità del sentimento: “Io in lei ritrovo una compagna, un’amica che mi può capire veramente ed anche per questa c’è questa sintonia perché lei mi può capire in tutto e per tutto”.

La giovane concorrente ha aperto il suo cuore rivelando: “Io riesco a creare legami forti e profondi con persone che hanno sofferto, non voglio dire che abbiano per forza avuto traumi che hanno sofferto e conoscono il dolore”. Un’intimità confermata dalle sue successive parole: “Non so cosa aspettarmi di questo percorso ma spero di dare il massimo e se c’è lui al mio fianco mi sento a mio agio e molto sicura”.

La loro esibizione del Charleston ha conquistato tutti. Selvaggia Lucarelli li ha definiti “meravigliosi”, mentre Ivan Zazzaroni e Fabio Canino hanno elogiato la performance come una delle migliori della serata. Anche Guillermo Mariotto si è unito al coro di apprezzamenti, contribuendo a un punteggio quasi perfetto: tutti 10 e un solo 9.

La coppia, infatti, ha vinto l’intera puntata di Ballando.

Intervista dalla Fialdini

Nel corso di un’intervista rilasciata nel programma ‘Da noi… a ruota libera’, Nikita ha raccontato com’è stato il primo incontro con Anna Lou e come oggi con lei ci sia una bella amicizia: “Se me l’aspettavo così lei? No, all’inizio no, devo essere sincero. – ha esordito il ballerino – Come con tutte le persone all’inizio ci sono, non voglio dire pregiudizi, ma pensi ‘Chissà come sarà di carattere, chissà come balla’. Perché poi avevo visto il suo profilo Instagram e all’inizio mi aveva molto colpito, un po’ spaventato… Poi entra in sala e mi fa con la manina col sorriso ‘ciao’ e lì ho capito che era fantastica! Poi, per quanto riguarda i passi, direi che i risultati si vedono… quindi direi che ha superato di gran lunga le aspettative”.

Anna Lou Castoldi è fidanzata? Chi è l’ex Dora

In merito all’amore, lo scorso anno in una intervista a Fanpage.it, Anna Lou Castoldi aveva detto di avere una fidanzata. Ecco cosa aveva dichiarato:

L’anno scorso, in una rara intervista a Fanpage, Anna Lou si era aperta sul suo privato, svelando: Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove.

Tuttavia, in una successiva intervista insieme alla madre alla trasmissione Verissimo, entrambe avevano confermato di essere single. Anna Lou Castoldi, nel dettaglio, aveva annunciato la fine della sua storia con Dora: