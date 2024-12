Anna Lou Castoldi disarma Nikita Perotti: nuova coppia a Ballando con le Stelle?

La pista di Ballando con le Stelle si trasforma in teatro di sentimenti inespressi e sguardi complici. Al centro dell’attenzione, la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, e il suo maestro Nikita Perotti. Durante l’ultima puntata, i due hanno parlato apertamente del loro rapporto, alimentando il gossip che circola ormai da settimane.

Anna Lou Castoldi non nasconde il legame speciale nato con Perotti: “Vorrei passare sempre più tempo con lui, non è mai abbastanza”, ha dichiarato in una clip prima della loro esibizione. La giovane ha raccontato come il rapporto sia evoluto, passando dalla timidezza iniziale a una confidenza tale da farle nascere domande: “Quando vuoi così bene a una persona e c’è un rapporto così profondo, è chiaro che ti chiedi: ‘può esserci un’attrazione?’”.

Un’apertura sincera che ha messo in evidenza la complicità tra i due, visibile anche al pubblico e sottolineata dai commenti degli opinionisti in studio.

Nikita Perotti, da parte sua, ammette il suo imbarazzo di fronte alle attenzioni della ballerina: “Mi fa piacere, ma mi vergogno un pochino”. Una timidezza che Perotti attribuisce al suo carattere riservato, ma anche al ruolo professionale che ricopre: “Sono il maestro e tendo a non lasciarmi andare. Fuori da qui, forse, sarebbe diverso”.

Nonostante le resistenze, Perotti non nega che il legame con Anna Lou abbia abbattuto le sue barriere emotive: “Ho sempre creato uno scudo per non farmi ferire. Con lei mi sento diverso”.

La sintonia tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti continua a essere al centro delle discussioni dentro e fuori lo studio di Ballando con le Stelle. Se sia solo un’amicizia profonda o qualcosa di più rimane un interrogativo, ma i loro sguardi parlano di una connessione che supera il semplice lavoro.