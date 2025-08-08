Anna è fidanzata o single? La cantante rompe il silenzio

Una delle figure artistiche più amate dai giovani, Anna: ma addentrandoci nel gossip, la cantante è single o fidanzata?

Anna è single? La rapper rompe il silenzio sulla sua vita privata

Negli ultimi mesi in tanti si sono chiesti se Anna, la giovane rapper che ha conquistato il pubblico con i suoi brani, sia ancora single oppure abbia ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia con Artie 5ive. A chiarire la questione è stata proprio lei, durante un’intervista al Corriere della Sera.

Nel corso della chiacchierata ha parlato del suo ritorno sulle scene musicali e ha risposto in modo indiretto anche alla curiosità sulla sua situazione sentimentale. Quando le è stato chiesto se il suo cuore fosse occupato, Anna ha risposto con poche parole: “Lasciamo parlare la canzone, direi che parla per me”.

Désolèe, la canzone per decifrare il suo privato

Un riferimento chiaro al suo ultimo singolo, Désolée, che a quanto pare contiene indizi non solo sul suo stato d’animo ma anche su ciò che sta vivendo. Nei versi, infatti, ci sono riferimenti a una relazione complicata e a un ex che sembra essere ancora presente nei suoi pensieri.

Tra le frasi più significative del brano, Anna canta: “Fai attenzione, c’è il mio ex che svalvola” e “Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te, non farmi andare in quella modalità”. Un altro passaggio dice: “Non ti comportare come fossi un bebè, se ci incontriamo non è causalità”.

Nel testo si percepisce chiaramente una certa tensione sentimentale, forse legata a un rapporto recente o non del tutto chiuso. Anna sembra descrivere un tira e molla in cui la passione e il distacco si alternano. Frasi come “Io non chiedo scusa, non sono désolée” e “Non ti scrivo nemmeno se ad agosto vedo cadere la neve” lasciano intuire che, almeno per ora, non ci sia nessun fidanzamento ufficiale in corso.

Dunque, anche se non ha detto apertamente di essere single, dalle sue parole (e dalla sua musica) si capisce che non è impegnata in una relazione stabile. Al momento, Anna sembra voler vivere la sua estate senza legami fissi, concentrandosi sulla musica e su se stessa. E chissà, magari i suoi fan scopriranno presto altri dettagli nascosti nei suoi prossimi pezzi. Intanto, Désolée si candida a diventare uno dei tormentoni di questa stagione (e di quelle a seguire).

Il bellissimo momento sul palco di Villa Bellini a Catania con la piccola Cecilia, il video

Negli ultimi anni, Anna si è particolarmente affezionata a una sua piccola fan, Cecilia. La cantante le è stata vicina anche e soprattutto in uno dei momenti più brutti per la bambina e per la sua famiglia, quando era affetta da leucemia. Adesso, per fortuna, il peggio è passato e la rapper l’ha voluta invitare sul palco, ieri sera alla Villa Bellini di Catania, per cantare e scatenarsi insieme a lei con il brano Hello Kitty. Ecco il video: