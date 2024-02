Oggi, lunedì 19 febbraio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Si tratta del primo appuntamento settimanale durante il quale assisteremo ai consueti confronti, al riassunto della settimana e, ovviamente, alle immancabili sorprese. A svelare in queste ore quello che potrebbe accadere ci ha pensato Anita Olivieri, che ha fatto alcuni spoiler sulla puntata.

Anita spoilera la scaletta della puntata del Grande Fratello

Durante una conversazione in camera con Massimiliano Varrese ed in presenza di una silenziosa Rosy Chin, Anita ha spoilerato nel dettaglio la scaletta della puntata di oggi del Grande Fratello. Le sue affermazioni molto dettagliate sono state fatte passare come sue supposizioni, ma ormai da settimane gli spettatori sono certi che qualcuno (nel dettaglio qualche autore) spifferi alla concorrente dettagli sul reality.

Ma quindi, secondo Anita, cosa accadrà nel corso della nuova puntata del programma condotto da Signorini? Ad un attento Massimiliano ha svelato chi, secondo lei, rischia di essere il meno votato tra gli inquilini in nomination e ciò che accadrà nel corso della serata:

Se la giocano tra Sergio e Stefano. Uno dei due. Sicuramente si riallacciano a quello che è successo la settimana scorsa, a Perla e Mirko. Poi c’è la linea della vita di Paolo, sorpresa di Stefano e Sergio secondo me perchè sono qui da un po’ di tempo qua. E poi abbiamo fatto i giochi che secondo me fanno vedere perché abbiamo scavallato l’orario. E poi secondo me si concentreranno su Alessio e Simona, anche in base a quanto si sono esposti, soprattutto lei l’altra volta, che si è esposta. Lo hanno chiesto a tutti in confessionale, quindi appunto sarà così.

Poi ha riservato una critica velata al Grande Fratello, nello specifico alla sua durata:

Poi entra un nuovo concorrente. Se è vero? Ma no… sto scherzando, ma che sei matto? Ma basta oh! Ma basta, sennò si allunga all’infinito sto programma. Basta!

Ecco di seguito il video della chiacchierata che ha contribuito ad alimentare la “chiaroveggenza” di Anita.

Grazie Anita che ci dai le anticipazioni della puntata di domani #grandefratello pic.twitter.com/5QjvWvwUDq — Cristina (@witcher____97) February 18, 2024