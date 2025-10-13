Anita, perchè ha abbandonato il Grande Fratello

Anita Mazzotta lascia il Grande Fratello: le parole di Cristina Plevani sui motivi dell’uscita

Anita Mazzotta ha abbandonato improvvisamente la Casa del Grande Fratello senza poter salutare i suoi compagni. La produzione aveva annunciato la sua uscita spiegando che si trattava di “problemi familiari”, senza però fornire ulteriori dettagli. Nelle ultime ore, però, Cristina Plevani ha fatto chiarezza sulla situazione, raccontando che si tratterebbe di “seri problemi a casa” e aggiungendo che, se lo desiderasse, Anita potrebbe anche tornare nel reality.

A una fan che minacciava di far fallire questa edizione del Grande Fratello come accaduto con The Couple qualora Anita non rientrasse, Cristina ha risposto: “Ragazzi, da quello che ho capito Anita ha seri problemi a casa e credo che la decisione spetterà solo a lei. Ovvio che tutti vorremmo che lei rientrasse“.

Cos’è successo, il racconto di Anita sulla madre gravemente malata

Ma cosa è successo ad Anita Mazzotta? Anche il suo studio di piercing e tatuaggi resterà chiuso per tutta la settimana, a conferma dell’impatto grave che questa situazione familiare ha avuto sulla sua vita.

Le ultime parole di Anita all’interno della Casa riguardavano la madre, che è gravemente malata. La gieffina aveva detto: “Io sono contenta di essere qui, con voi mi trovo molto bene, ma il mio cuore è anche fuori, per le cose di mia mamma. Lei ha le visite da fare e se le vanno bene ok, ma non le sono andate bene purtroppo. Io mi sono detta ‘ma cosa sto facendo qui?’. Perché io rischio di perdere tre mesi. Lei mi ha chiamato e mi ha detto ‘non ti azzardare a tornare indietro per colpa mia, è la tua svolta, è la tua rivincita e non puoi mollare, la vita ti ha fatto troppo male, questa è una cosa tua e pensa a te stessa e non a me in questo caso’. Però comunque non è facile“.