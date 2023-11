Anita Olivieri “raccomandata” dal Grande Fratello? La concorrente del reality show sta facendo mormorare il web dopo essere sparita dalla Casa per alcune ore: scopriamo cosa è successo.

Anita “sparisce” dal Grande Fratello: per quale motivo?

Anita è sparita dalla Casa del Grande Fratello per alcune ore, facendo insospettire il web. La concorrente, infatti, prima di uscire dai radar per qualche momento, aveva affermato di aver sentito i suoi genitori.

Anita in tutte le puntate è immune, la storia con l’autore, chiama i genitori a casa, sparisce non si sa dove + raccomandata IO ONESTAMENTE PIENO #grandefratello pic.twitter.com/GraS8Fy27n

Anita al momento non è in casa, costantemente immune, tresca con l’autore, chiama i genitori quando vuole e per di + è una grandissima vipera

IO NON CI STO, FUORI ANITA!!🐍#grandefratello pic.twitter.com/yLgKUfrAud

— anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) November 11, 2023