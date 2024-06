Anita Olivieri sapeva già tutto da mesi sul flirt tra Nicole Murgia e Edoardo Sanson? A quanto pare la risposta è sì, specie dopo le ultime storie condivise su Instagram (troverete il VIDEO a fine articolo).

Ragazzi buongiorno, io rispondo a questa storia per cercare di rispondere a tutti i miliardi di messaggi che mi sono arrivati riguardo a questa situazione, riguardo a questi soggetti etc…

Allora, io ci tengo a dire, per chiudere perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente, ci tengo a dire – a parte gli scherzi, che uno poi ci fa ironia – che io non sono stupida. Io so tutto, io ho le prove di tutto mandate da gente vicino a loro. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa a me perché io so tutto, io ho le prove.