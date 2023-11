Anita Olivieri, proprio in queste ore, si è assentata dalla Casa del Grande Fratello facendo preoccupare i concorrenti e creando numerose teorie sui social (molti l’accusano di essere raccomandata).

Proprio la diretta interessata ha vuotato il sacco rivelando per quale motivo si è assentata dalla Casa per alcune ore. Durante il racconto, proprio la diretta interessata è scoppiata anche a piangere raccontando di aver fatto un brutto sogno:

Fanno queste cose perché vogliono farti conoscere meglio perché sennò la gente ti odia. Facendo così il pubblico può tornare dalla tua parte. Perché dovrei essere odiata? Perché vado contro Beatrice, non me ne frega un cavolo a me ma quando fanno la linea della vita è perché fuori sei percepita male.

Ho fatto questo sogno dove il mio amico mi diceva che fuori mi odiavano. Mio padre mi ha detto che è orgogliosissimo, mi spiace solo per la mia famiglia infatti. E’ stato tosto, pesante…