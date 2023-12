Anita Olivieri commette una nuova gaffe al Grande Fratello che non è passata affatto inosservata. Nel pomeriggio di ieri la gieffina si è resa protagonista di un’uscita infelice che non è particolarmente piaciuta al pubblico di spettatori, almeno tenendo conto dei commenti sul web.

Anita Olivieri nella bufera per una frase

Ma cosa ha detto di così sconveniente Anita, tanto da portare molti utenti a chiedere addirittura la sua eliminazione? La giovane gieffina era davanti allo specchio con Rosy Chin e Fiordaliso, quando ha ironizzato in maniera abbastanza leggera sulla malattia del Parkinson:

Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo.

La frase, buttata lì, non è stata molto gradita dal pubblico che ha avuto delle reazioni di rabbia nei confronti della Olivieri per via della mancanza di tatto dimostrata nei confronti di chi è affetto da tale patologia. Da qui la richiesta di provvedimenti da parte del Grande Fratello.

“Quando apre bocca escono solo cattiverie dovrebbe provare cosa vuol dire avere il Parkinson o stare vicino ad una persona con questa brutta malattia”, scrive un utente su X. “Ma stai zitta. Io con una madre con questa malattia non posso accettare queste battute di bassissimo livello. E chi come te le minimizza fa schifo uguale”, ha fatto eco un’altra utente.