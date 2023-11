Anita Olivieri si è resa protagonista di un presunto fattaccio nella Casa del Grande Fratello? Da qualche ora circola online un video che la vedrebbe protagonista e che potrebbe metterla nei guai. La giovane concorrente, secondo alcuni utenti social, avrebbe bestemmiato.

Anita Olivieri ha bestemmiato? Il video social diventa virale

Ascoltando bene l’audio del video in questione, realmente sembrerebbe che Anita abbia pronunciato un’imprecazione, ma il condizionale è d’obbligo. Se così fosse, come da regolamento, potrebbe rischiare seriamente la squalifica dal Grande Fratello, per la gioia di Beatrice Luzzi (ma non solo).

Gli utenti più attenti, avrebbero addirittura rallentato il video in questione dal quale emergerebbe la seguente frase: “Po*co Dio… dove l’ho messo?”. Tuttavia, in caso di conferma, Anita potrebbe non rischiare nulla, dal momento che, come fatto notare da molti spettatori, il Grande Fratello ad oggi non avrebbe mai preso seri provvedimenti (vedi Alex Schwazer e Paolo Masella).

Tuttavia c’è anche chi sostiene che Anita non abbia affatto bestemmiato, portando un’altra teoria: “Facciamo merenda e poi, ODDIO, dove l’ho messo”.

“facciamo merenda e poi, ODDIO dove l’ho messo”

C’è avete fatto anche lo slowmotion dove si sente perfettamente la parola ODDIO. Mi piscio addosso, Anita vi manda di fuori#gf#GrandeFratello pic.twitter.com/JR4sLCSHW7 — (@imnichi_) November 14, 2023

Probabilmente dopo le numerose segnalazioni il Grande Fratello farà le sue doverose verifiche, ma dubitiamo, in caso affermativo, possano essere presi dei provvedimenti.